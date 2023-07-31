النيجر ترد على فرنسا وتعلق صادرات اليورانيوم والذهب لها

شفق نيوز/ أفادت تقارير بإصدار النيجر قرارا بوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا.

وتمثل النيجر كنزا ثمينا لفرنسا باعتبارها أحد أقوى حلفاء باريس في دول الساحل والصحراء، فضلا عن كونها مصدرا رئيسيا للإمداد باليوارنيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء لملايين الأسر بالبلاد.

وكانت فرنسا علقت جميع مساعداتها التنموية للنيجر على الفور، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته الدولة الإفريقية، حسب بيان وزارة الخارجية.

وأعلن الجيش، الأربعاء، السيطرة على السلطة في البلاد وعزل بازوم، المحتجز في القصر الرئاسي هو وعائلته.

وأحرق مؤيدون للجيش مقر الحزب الحاكم في البلد الواقع غرب إفريقيا، الذي يعتبر أحد أبرز بؤر الجماعات الإرهابية في المنطقة.

والنيجر هي رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.

في عام 2021، زودت الاتحاد الأوروبي بما يقرب من 25 بالمائة من إمدادات اليورانيوم، مما ساعد على إنتاج الكهرباء لملايين الأسر.

بدأت الشركة النووية الفرنسية، تعدين احتياطيات اليورانيوم في النيجر منذ عام 1970.

في مارس 2021، أغلقت النيجر مناجم كوميناك بالقرب من بلدة أرليت الشمالية، لكن تُرك السكان المحليين للعيش مع 20 مليون طن من المواد المشعة في موقع المنجم، وفقا للجنة المستقلة للبحوث والمعلومات حول النشاط الإشعاعي ومقرها فرنسا.

كان قرابة 35 بالمئة من اليورانيوم المستخدم في المفاعلات الفرنسية عام 2020، يأتي من النيجر.