النيجر تحتجز سفير باريس وبوركينا فاسو تأمر الملحق العسكري الفرنسي بمغادرة البلاد

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، عن احتجاز السفير الفرنسي في العاصمة النيجيرية نيامي.

وقال ماكرون وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "السلطات في النيجر تحتجز السفير الفرنسي في نيامي".

واضاف ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-ان-أوكسوا في وسط شرق فرنسا "في النيجر، في الوقت الذي أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا"، موضحا أن العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو "يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصا غذائية عسكرية".

في السياق، أفادت وكالة رويترز بأن "المجلس العسكري في بوركينا فاسو يأمر الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بمغادرة البلاد".