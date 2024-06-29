الموريتانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

شفق نيوز/ توجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تشهد تنافس الرئيس الحالي "محمد ولد الغزواني" أمام ستة مرشحين.

ووعد الغزواني (67 عاما) بتسريع الاستثمارات لتحقيق طفرة في السلع الأولية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وفقا لرويترز.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الغزواني‭‭‭ ‬‬‬في انتخابات اليوم بسبب هيمنة الحزب الحاكم.

وكان الغزواني قد انتخب لولاية أولى في عام 2019.

ومن بين منافسيه الستة الناشط بيرام الداه اعبيد، الذي جاء في المركز الثاني في عام 2019 بأكثر من 18 بالمئة من الأصوات، والمحامي العيد محمدن امبارك، والخبير الاقتصادي محمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار من حزب "تواصل".

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليوني شخص، تتمثل القضايا الرئيسية بالنسبة لهم في مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب.