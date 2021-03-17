المفوضية الأوروبية تحذر من الموجة الثالثة لوباء كورونا

شفق نيوز/ حذرت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، من الموجة الثالثة لوباء كورونا، معربة في الوقت نفسه عن أسفها لتأخر وصول شحنات اللقاح المضاد للفيروس من شركة استرازينيكا.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي، إن شركة أسترازينيكا وفرت 70 مليون جرعة من اللقاحات فقط من أصل 180 مليون جرعة متفق عليها، لكن في الوقت ذاته أكدت ثقتها في لقاح الشركة، بحسب وسائل إعلام غربية.

وأشارت إلى أن وضع الوباء في الاتحاد الأوروبي أصبح أسوأ مما كان عليه بسبب تفشي السلالات الجديدة لفيروس كورونا، مضيفة أن هناك احتمالية مواجهة موجة جديدة ثالثة من الوباء في بعض الدول الأوروبية.

ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيطلق نظاما للعمل بجواز سفر موحد خاص بمن تلقوا لقاحات فيروس كورونا.

وبينت أن الوثيقة الرقمية ستكون دليلا على أن الشخص تم تطعيمه ضد الفيروس أو كانت نتيجة فحصه سلبية أو ما إذا كان قد أصيب بالفيروس من قبل، ذلك بهدف تسهيل الحركة بين الدول الأوروبية.

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس الثلاثاء، أنها تقيم الآثار الجانبية للقاح أسترازينيكا، مشيرة إلى أنه لا يوجد رابط مباشر بين استخدام اللقاح وظهور جلطات دموية على متلقيه، وأن فوائد استخدامه تفوق الأضرار.