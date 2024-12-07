المرصد السوري: الفصائل المسلحة باتت على بعد 10 كلم من دمشق

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، يوم السبت، بأن فصائل المعارضة المسلحة باتت على بعد 10 كلم من دمشق.

وقال المرصد، إن "قوات النظام انسحبت من عرطوز بريف دمشق، وباتت الفصائل المسلحة على بعد 10 كيلومتر عن العاصمة دمشق".

وتابع أن "الفصائل طوقت بلدات وزاكية وخان الشيح وسعسع لإطلاق سراح السجناء في سجن الأمن العسكري".

وفي محافظة درعا، أشار المرصد الى "انسحاب قوات النظام من المحافظة بشكل كامل بعد انسحاب الفرقة التاسعة في الصنمين شمالي المحافظة".

وفي محافظة السويداء، لفت المصدر الى "إطلاق الفصائل المحلية سراح المساجين لغير الأسباب الجنائية في السجن المركزي".