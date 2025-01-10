الكويت تسحب الجنسية من 4 آلاف شخص

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب أكثر من 4 آلاف جنسية موضحة أسباب هذا القرار تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.

وعددت اللجنة في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية حالات سحب الجنسية كما يلي:

فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمواد (10 , 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وعددهم ( 20 ) حالة ( للازدواجية ).

سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكررا)، (13فقرة 1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 89 ) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13 فقرة 4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته لعدد ( 1 ) حالة ( أولاد كويتية "5 فقرة 2" ).

سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 4136 ) حالة ( مادة ثامنة ) ينتمون إلى ( 54 دولة مختلفة ).

وبينت اللجنة في بيانها أن هذا يأتي بعد عقد "اجتماع يوم الخميس الموافق 2025/1/9م برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية"، مشيرة إلى أن العدد المحدد للجنسيات التي تقرر سحبها هو 4246 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء".