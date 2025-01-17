الكشف عن سبب تحطم الطائرة المنكوبة في كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع على التحقيقات الجارية في حادث الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة، يوم الجمعة، عن سبب تحطم الطائرة أواخر العام الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله إن المحققين عثروا على ريش طائر ودماء في محركي الطائرة، التي تحطمت في كوريا الجنوبية يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وكانت طائرة الرحلة رقم 7سي 2216 قادمة من بانكوك عاصمة تايلاند إلى مطار موان في جنوب غرب كوريا الجنوبية عندما حاولت الهبوط وانحرفت عن المدرج لتنفجر بعد اصطدامها بجدار خرساني.

وكان قائد الطائرة قد أبلغ برج المراقبة بأن الطائرة اصطدمت بطائر ليتم إعلان حالة الطوارئ قبل نحو 4 دقائق من الحادث.

وجرى إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم من الذيل وهو الجزء الوحيد الذي ظل سليماً بعد الحادث والانفجار.

وقتل 179 شخصاً في الواقعة التي وصفت بأنها "أسوأ كارثة طيران" تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.

وقال محققون في وقت سابق من الشهر الجاري إنهم عثروا على ريش في أحد المحركات التي تم انتشالها من مكان الحادث، وأضافوا أن لقطات فيديو أظهرت أن طائراً اصطدم بالمحرك.