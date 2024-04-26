القيادة الأميركية: تدمير زورق وطائرة مسيرة للحوثيين في اليمن

شفق نيوز/ كشفت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الجمعة، عن تدمير زورق مسير غير مأهول وطائرة بدون طيار، في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وذكرت "سنتكوم" عبر تدوينة في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن "الزورق والطائرة كانا يمثلان تهديدا وشيكا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة"، بحسب موقع "الحرة".

وقالت القيادة إن "هذه الإجراءات تتخذ لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمانا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

وأشارت إلى أنه "تم إطلاق صاروخ باليسيتي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن، أمس الخميس"، مضيفة "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".

ويشن الحوثيون الذين يسيطرون على جزء كبير من ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر، هجمات بصواريخ ومسيرات ضد سفن تجارية منذ أشهر، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس.