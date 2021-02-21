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القوات الروسية تخلي قاعدتها العسكرية في عين عيسى شمال سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-21T18:16:55+0000
القوات الروسية تخلي قاعدتها العسكرية في عين عيسى شمال سوريا

شفق نيوز/ بدأت القوات الروسية يوم الأحد بإخلاء قاعدتها العسكرية في مدينة عين عيسى شمال سوريا.

وأبلغ مصدر من قوات سوريا الديمقراطية- قسد- وكالة شفق نيوز، أن "القوات الروسية انزلت أعلامها من فوق القاعدة ونقلت جنوداً ومدرعات عسكرية وأجهزة رادار إلى قاعدتها في تل السمن بالريف الشرقي لعين عيسى".

وقال إن "الانسحاب الروسي يأتي لزيادة الضغط على قسد في منطقة عين عيسى بالتزامن مع الهجمات المستمرة التي تشنها الفصائل التابعة لتركيا على المنطقة منذ نهاية العام الماضي".

وأوضح المصدر أن "القوات الروسية قامت صباح اليوم بنقل أربع مدرعات تابعة لها من قاعدتها العسكرية في بلدة تل تمر شمال الحسكة باتجاه مطار القامشلي بالإضافة لنقل عدد من الجنود".

وكثيرا تتوتر العلاقة بين القوات الروسية وقسد على خلفية منع الأخير للقوات الروسية من التحرك بحرية في المنطقة ومنع القوات الروسية من إنشاء نقاط عسكرية جديدة لها خاصة في مناطق حقول النفط في ريف ديرك (المالكية).

يذكر أنّ بلدة عين عيسى وريفها شهدت قبل مطلع العام الحالي هجمات عنيفة وقصفاً مكثفاً من قبل الفصائل الموالية لتركيا بالتزامن مع مطالب روسيا لقوات سوريا الديمقراطية بتسليم المنطقة للحكومة السورية والقوات الروسية مقابل وقف التهديدات التركية باجتياح عين عيسى.

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