تعديل.. "حزب الله" يعلن استهداف مجمع للصناعات العسكرية ومستوطنة إسرائيلية بالصواريخ

شفق نيوز/ أعلن حزب الله يوم الخميس، عن قصف صاروخي جديد قالت إنه أصاب اهدافاً اسرائيلية.

وذكر بيان للحزب إن القصف الصاروخي استهدف اولاً "مستعمرة كريات موتسكين"، كما قالت إنها استهدفت ايضاً "مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بِصليات من الصواريخ".‏

ويقول الحزب في بياناتها إن ذلك يأتي "دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".