العراق و5 دول عربية يتذيلون اللائحة.. معهد مختص يصدر  قائمة بالدول الأكثر مسالمة عربياً وعالمياً

شفق نيوز/ أظهر تقرير مؤشر السلام العالمي عام 2023 بنسخته الـ17، أن متوسط مستوى تدهور السلام في دول العالم بلغ 0.42% خلال العام الحالي، وحلّ العراق ضمن آخر عشر دول في التصنيف.

ويشمل المؤشر الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام، وأورده موقع "الحرة"، 163 دولة وإقليماً مستقلاً، وهناك قسم مخصص لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشمل الدول العربية.

ووفقاً للمؤشر حافظت آيسلندا على أكثر دول العالم سلماً، وهو منصب تحتله منذ عام 2008، وتليها الدنمارك وايرلندا ونيوزيلندا والنمسا وسنغافورة والبرتغال وسلوفينيا واليابان وسويسرا.

وأفغانستان هي الدولة الأقل سلماً في العالم للسنة الثامنة على التوالي، وقبلها اليمن وسوريا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وروسيا وأوكرانيا والصومال والسودان والعراق.

وتظهر قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدول العربية وهي على الشكل التالي، من الأكثر إلى الأقل سلماً:

قطر وترتيبها العالمي 21، والكويت 35، وعُمان 48، الأردن 62، الإمارات 75، تونس 81، المغرب 84، الجزائر 96، البحرين 108، جيبوتي 112، موريتانيا 114، السعودية 119، مصر 121، فلسطين 134، لبنان 135، ليبيا 137، العراق 154، السودان 155، الصومال 156، سوريا 161، اليمن 162.

يذكر أن إسرائيل احتلت المرتبة 143 عالمياً، وتركيا 147، وإيران 148، فيما لم يشمل المؤشر جزر القمر، باعتبارها دولة عربية.