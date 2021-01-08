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العاهل السعودي يتلقى لقاح كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-08T19:37:21+0000
العاهل السعودي يتلقى لقاح كورونا

شفق نيوز/ تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأظهرت لقطات فيديو بثها حساب وكالة الأنباء السعودية للأخبار الملكية على تويتر لحظة تلقي الملك سلمان للقاح.

وعلق وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، في تغريدة على حسابه في تويتر بالقول: "صورة تغني عن ألف كلمة.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ورعاه، وشكراً له على ما قدمه لنا من دعم منذ بداية الجائحة وحرصه حفظه الله على سلامة المواطنين والمقيمين بعلاجهم وحصولهم على اللقاح مجاناً، وأمره ببذل الغالي والنفيس من أجل صحتنا".

وقبل أيام تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اللقاح، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح "كوفيد 19" التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.

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