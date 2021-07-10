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الصحة العالمية تكشف عن صلة بين لقاح لكورونا والتهاب عضلة القلب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-10T08:23:52+0000
الصحة العالمية تكشف عن صلة بين لقاح لكورونا والتهاب عضلة القلب

شفق نيوز / كشفت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، عن وجود صلة بين بعض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتهابات عضلة القلب.

وجاء في بيان صادر عن خبراء من اللجنة الاستشارية لسلامة اللقاحات، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن "هناك بلاغات عن حالات التهاب عضلة القلب في عدد من البلدان خاصة الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح البيان، أن "الإبلاغ عن حالات التهاب عضلة القلب كان في الأيام التي أعقبت التطعيم بلقاحات معينة، لافتا إلى أن النسبة الأكبر كانت لدى الشباب عقب الجرعة الثانية".

وأضاف البيان، أن "مراجعة البيانات من قبل خبراء المنظمة الدولية أثبتت وجود صلة سببية محتملة بين التهاب عضلة القلب ولقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال، وهو ما يعني أن اللقاحات التي تعتمد تقنية "ار ان ايه" هي ما تسبب تلك الأعراض".

وكانت دراسة أمريكية نُشرت نتائجها بدورية جاما كارديولوجي التابعة لجمعية القلب الأمريكية في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، أكدت أن أفراد الجيش الأمريكي الذين تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا أصيبوا بالتهاب في عضلة القلب بمعدلات أعلى من المتوقع.

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