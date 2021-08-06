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الصحة العالمية تدعو إلى عدم اشتراط التطعيم أثناء السفر إلى الخارج

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-06T13:57:05+0000
الصحة العالمية تدعو إلى عدم اشتراط التطعيم أثناء السفر إلى الخارج

شفق نيوز/ دعت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، الى عدم اشتراط التطعيم ضد كورونا أثناء السفر إلى الخارج، وذلك لعدم وجود فرص متساوية لدى الجميع للوصول إلى اللقاحات.

وفي إيجاز صحفي في جنيف، صرّح  المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، بأن السفر إلى الخارج يجب ألا يكون مشروطا بمطلب التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا.

وقال ياساريفيتش بهذا الشأن: "صرّحت منظمة الصحة العالمية بوضوح منذ البداية: لا نعتقد أن التطعيم يجب أن يكون شرطا للسفر الدولي"،  مشيرا إلى أن الأساس في هذا الموقف يتمثل في أنه طالما لا توجد إمكانية وصول للجميع متساوية إلى اللقاحات ضد كوفيد في العالم، لا تجدر "إضافة نقطة أخرى للتمييز" ضد الأشخاص الذين ليس لديهم مثل هذه الإمكانية للوصول.

ومن جهة أخرى، لفت المتحدث باسم المنظمة الدولية المختصة إلى أن منظمة الصحة العالمية تدعم إدخال "الشهادة الرقمية للقاحات وتعمل على إيجاد حلول تكنولوجية فيما يتعلق بالتفاعل بين الشهادات المستخدمة اليوم".

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