الشرطة الأمريكية تقتل منفذ هجوم على كنيسة أسفر عن إصابات وحريق

شفق نيوز- واشنطن

تمكّنت شرطة ولاية ميشيغان الأمريكية، يوم الأحد، من قتل منفذ هجوم استهدف كنيسة على أطراف مدينة فلينت، ما أدى إلى نشوب حريق في الكنيسة وإصابة عدد من الأشخاص فيها.

وقالت مصادر محلية، إن "عدداً من الأشخاص أُصيبوا إثر إطلاق نار نفذه شخص مسلح استهدف كنيسة في بلدة غراند بلان، وأدى إلى اندلاع النيران فيها".

وذكرت شرطة البلدة على "فيسبوك"، إن "هناك عدداً من الضحايا"، مشيرة إلى أن "مطلق النار تم تحييده ولا يوجد أي تهديد للمواطنين في الوقت الحالي".

وأضافت، ان "النيران اشتعلت في الكنيسة"، وحثت السكان على تجنب المنطقة.

وتقع الكنيسة، التي تحيط بها ساحة لانتظار السيارات ومساحة عشبية واسعة، قرب مناطق سكنية وكنيسة شهود يهوه في غراند بلان.

ويبلغ عدد سكان البلدة التي تقع على أطراف مدينة فلينت، نحو 8 آلاف نسمة.