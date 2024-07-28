الشرطة الفرنسية تعتقل طفلاً هدد الرئيس الإسرائيلي عبر الإنترنت

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام فرنسية، يوم الأحد، بأن الشرطة ألقت القبض على صبي لم يتجاوز الخامسة عشر من العمر على خلفية تهديد عبر الإنترنت للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز الشرطة القضائية في مقاطعة فال دو مارن، اعتقلت الصبي في غرونوبل.

وجاء الاعتقال بعد أن نشر المراهق منشوراً على حسابه بمنصة "X"، يدعو فيه للهجوم على رئيس إسرائيل.

واعترف المتهم بتهديد هرتسوغ، الذي كان في العاصمة الفرنسية باريس لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية، أمس الأول الجمعة.

وقال مصدر مقرب من التحقيق "من الوهم الاعتقاد أنه إذا اختبأنا وراء اسم مستعار، فإنه لا يمكن العثور علينا".

ويخضع الرياضيون الإسرائيليون المشاركون في ، لحماية مستمرة من قبل الشرطة الفرنسية على مدار 24 ساعة يومياً.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان: "اتخذنا هذا القرار لأن الرياضيين الإسرائيليين مستهدفون بشكل خاص بالهجمات".