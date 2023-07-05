الشرطة السويدية تتلقى طلبات لحرق القرآن والأنجيل والتوراة

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة السويدية، يوم الأربعاء، عن تلقيها ثلاثة طلبات لترخيص تظاهرات يتم خلالها حرق القرأن والأنجيل والتوراة.

وذكرت قناة "SVT" التلفزيونية السويدية، بأن الشرطة تلقت طلبات لتنظيم تظاهرات في ستوكهولم وهلسنجبورغ مع حرق كتب دينية.

ووفقا للقناة، تتلخص إحدى الفعاليات حرق القرآن أمام مسجد ستوكهولم يرغب مقدمو الطلب بتنفيذها "في أسرع وقت ممكن".

وقالت مقدمة الطلب البالغة من العمر 50 عاما، لمراسل القناة إنها قررت لعب دور الطرف المنظم لفعالية جديدة، بعد عملية حرق المصحف في الأسبوع الماضي.

وزعمت المذكورة أن الاحتجاجات ضد السويد، التي جرت في العالم على خلفية عملية حرق المصحف الأخيرة، غير عادلة.

والطلب الآخر، يتعلق بفعالية حرق التوراة والإنجيل في 15 تموز/ يوليو الجاري أمام السفارة الإسرائيلية.

ويريد صاحب الطلب، وهو مواطن يبلغ من العمر 30 عاما، القيام بهذا الإجراء ردا على حرق القرآن الأسبوع الماضي و"كفعالية رمزية لتأكيد حرية التعبير".

وكان سويدي متطرف من أصول عراقية أقدم قبل أيام تحت حماية السلطات وأمام نحو 200 مسلم، على تمزيق وحرق القرآن خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.