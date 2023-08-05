الشرطة الباكستانية توقف رئيس الوزراء السابق عمران خان بعد الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات

شفق نيوز / أعلنت الشرطة الباكستانية، يوم السبت، توقيف رئيس الوزراء السابق، عمران خان، في لاهور، بعد صدور حكم قضائي ضده بالسجن ثلاث سنوات.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية، أن "محكمة في باكستان، قضت بالسجن على رئيس الوزراء السابق عمران خان ثلاث سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني".

ونقل التلفزيون الباكستاني، عن القاضي همايون ديلوار، تأكيده "إثبات تورط خان، في ممارسات فساد، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء السابق لم يكن حاضرا في المحكمة، وأصدر القاضي أمرا باعتقاله.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز"، عن محام قوله: "في أعقاب صدور الحكم، قامت الشرطة الباكستانية بإيقاف عمران خان في منزله بلاهور".