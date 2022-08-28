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السودان.. 200 ضحية و18 ألف منزل مدمر جراء الفيضانات

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-28T15:34:46+0000
السودان.. 200 ضحية و18 ألف منزل مدمر جراء الفيضانات

شفق نيوز/ أعلنت السلطات السودانية، يوم الأحد، ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي تضرب البلاد، لتلامس 100 وفاة، في وقت تحذر السلطات من اتساع نطاق المناطق المتضررة.

وأوضح المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، في بيان إن "حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 99 قتيلاً ونحو 94 إصابة، كما ألحقت أضرارا مادية كبيرة، إذ دمرت بشكل كامل 18 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد، بينما تضرر ما لا يقل عن 25 ألف منزل بشكل جزئي".

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى تضرر أكثر من 146 ألف شخص جراء الفيضانات.

ويخشى السودانيون أن تسوء الأوضاع الإنسانية أكثر في ظل الاستعدادات الحكومية الضعيفة والصعوبات اللوجستية الكبيرة التي تواجهها المنظمات الطوعية المحلية والدولية.

وتمتد المخاوف إلى التدهور البيئي المريع وتوالد الناموس والذباب والنقص الكبير في المياه الصالحة للشرب بات الوضع الصحي يشكل الهاجس الأكبر.

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