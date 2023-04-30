السودان.. هدنة إنسانية جديدة لـ3 أيام

شفق نيوز / أعلنت قوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي، في السودان، يوم الأحد، تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ72 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

وأوضحت القوات في بيان لها أن تمديد الهدنة جاء "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".

وجددت قوات حميدتي، التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية المعلنة والوقف الكامل لإطلاق النار، رغم الخروق المستمرة من "القوات الانقلابية وكتائب الظل وفلول النظام البائد المتطرفة"، وفق البيان.

يأتي ذلك في وقت دخل السودان أسبوعا ثالثا من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع رغم الاتفاقات المتكررة لوقف إطلاق النار، فيما يواصل المزيد من المدنيين الفرار إلى الخارج.

وتندلع معظم الاشتباكات في العاصمة الخرطوم، حيث ينتشر مقاتلو قوات الدعم السريع في المناطق السكنية وتحاصر حرب الشوارع العديد من السكان، الذين يعانون من شح المياه والغذاء والوقود والكهرباء.