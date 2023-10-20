السلطات الأردنية تغلق الطرق المؤدية للحدود مع إسرائيل

شفق نيوز/ أغلقت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم الجمعة، كافة الطرق المؤدية لجسر الملك حسين "معبر الكرامة" الحدودي بين الأردن وإسرائيل، عقب الدعوات للتظاهر احتجاجا على ممارسات إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقصفها المستمر لأهالي قطاع غزة.

وتأتي هذه الدعوات بعد أسبوع شهد العديد من الوقفات في مختلف المحافظات بالمملكة، تخللها بعض الاحتكاكات مع الأمن من قبل المتظاهرين، خاصة في محيط السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية غربي العاصمة عمان.

من جانبها، دعت مديرية الأمن العام الجميع إلى التقيد بأماكن التجمع والاستجابة والتعاون مع رجال الأمن العام في الميدان.

وكان مئات من العراقيين توجهوا إلى الحدود مع الأردن، يوم الجمعة، للاعتصام عند الحدود الفلسطينية لحين فك الحصار عن قطاع غزة، وذلك بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الشعوب الإسلامية والعربية للاعتصام.

ويمتلك الأردن أطول حدود مع إسرائيل حيث يبلغ طولها 238 كيلومترا.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية أسماها "السيوف الحديدية" العسكرية ضد قطاع غزة، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.