السلطات الاميركية تعتقل محللاً سياسياً انتقد إسرائيل

شفق نيوز– واشنطن

أعلنت مسؤولة في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، يوم الاثنين، أن سلطات الهجرة ألقت القبض على الإعلامي والمحلل السياسي البريطاني سامي حمدي وألغت تأشيرته، مؤكدة أنه سيتم ترحيله وعدم السماح له بإكمال جولته في الولايات المتحدة.

ويظهر سامي حمدي كثيرًا على القنوات الدولية مثل الجزيرة، BBC، وSky News للتعليق على القضايا السياسية، خصوصًا المتعلقة بالعالم العربي.

وقالت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في منشور على منصة "إكس"، إن إدارة الهجرة والجمارك تحتجز حمدي، مضيفة: "في عهد الرئيس دونالد ترمب، لن يُسمح لمن يدعمون الإرهاب ويقوضون الأمن القومي الأميركي بالعمل في هذا البلد أو زيارته."

وكان حمدي، الذي يُعرف كمحلل ومعلق سياسي في شبكات تلفزيونية بريطانية، قد شارك يوم السبت في حفل لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في ساكرامنتو، كاليفورنيا، وكان من المقرر أن يتحدث لاحقاً في إحدى فعاليات المجلس بولاية فلوريدا.

وأوضح المجلس، في بيان، أن السلطات ألقت القبض عليه في مطار سان فرانسيسكو الدولي، داعياً إلى إطلاق سراحه، ومتهماً إدارة ترمب باحتجازه بسبب انتقاده للحكومة الإسرائيلية.

وقال إدوارد أحمد ميتشل، نائب مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، إن حمدي نفى سابقاً دعمه للمتشددين، مشيراً إلى أن محامي المجلس لم يتمكنوا من التواصل معه حتى مساء الأحد.

وأضاف المجلس في بيان آخر: "اختطاف صحافي ومعلق سياسي بريطاني مسلم بارز كان يقوم بجولة في الولايات المتحدة لأنه تجرأ على انتقاد الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية هو إهانة صارخة لحرية التعبير."

يُذكر أن إدارة ترمب تشن، منذ يناير / كانون الثاني الماضي، حملة واسعة النطاق على الهجرة تشمل زيادة التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي، وإلغاء تأشيرات أشخاص تتهمهم بالإشادة بمقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، فضلاً عن ترحيل طلاب ومقيمين دائمين عبّروا عن دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم لإسرائيل في حرب غزة.

وسامي حمدي هو محلل سياسي وإعلامي بريطاني من أصول عربية، ويُعرف بصفته المدير التنفيذي لشركة International Interest، وهي مؤسسة تهتم بالتحليل السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.