السعودية تعلن حصيلة حجاج الموسم الحالي

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، يوم السبت، إجمالي عدد الحجاج للموسم الحالي، مؤكدة أنه بلغ (1833164) حاجًّا، منهم (1611310) حجاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (221854) حاجًّا من المواطنين والمقيمين.

وذكرت الهيئة، في نتائجها الإحصائية للحج، أن "عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (958137) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (875027) حاجَّةً".

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت (22.3 بالمئة)، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية، فقد بلغت (63.3 بالمئة)، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية (11.3 بالمئة)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (3.2 بالمئة)".

أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، فقد وصل (1546345) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60251) حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (4714) حاجًّا.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء، اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1445هـ / 2024م على بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات.