السعودية تحبط تهريب 35 طناً من المخدرات وتعتقل 257 متهماً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية حرس الحدود السعودية، يوم الأربعاء، إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في مناطق مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب 35 طنًا و176 كيلو غراماً من نبات القات المخدر و483.3 كيلو غرامًا من مادة الحشيش المخدر".

وأوضح البيان أنه "تم القبض على مهربي المواد المخدرة، وعددهم 257 متهمًا، منهم 14 سعوديا، و(243) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص".