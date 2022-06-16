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السجن مدى الحياة لعضوين من حزب الله لضلوعهما باغتيال الحريري

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-16T15:50:54+0000
السجن مدى الحياة لعضوين من حزب الله لضلوعهما باغتيال الحريري

شفق نيوز/ حكمت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان الخميس على عضوين من حزب الله غيابيا بالسجن مدى الحياة، في مقتل 22 شخصا بهجوم عام 2005 بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان، إيفانا هردليكوفا، أن غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد.

جدير بالذكر أنها أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها.

وشغل الحريري منصب رئيس وزراء لبنان خمس مرات في أعقاب الحرب الأهلية (1975-1990). وهو ملياردير كوّن ثروته من العمل بقطاع الإنشاءات.

وكانت أول مرة أصبح فيها رئيسا للوزراء في 1992 في حالة نادرة لزعيم لبناني لم يشارك في الحرب.

وقاد جهود إعمار بيروت خاصة منطقة وسط العاصمة اللبنانية.

وفي 14 فبراير 2005، ركب الحريري سيارته بعد أن زار مقهى "كافيه ايتوال" بجوار مجلس النواب الذي كان عضوا فيه.

وبينما كان موكبه يمر على الكورنيش انفجرت شاحنة ملغومة بجانب سيارته وخلفت حفرة هائلة ودمرت واجهات المباني المحيطة بالمنطقة.

ولقي 21 شخصا، إضافة إلى الحريري، مصرعهم في الانفجار.

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