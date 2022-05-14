السبع الكبرى ترفض الاعتراف بحدود دولية ترسمها روسيا وتجدد دعمها لأوكرانيا

شفق نيوز/ رفضت مجموعة الدول السبع الكبرى، يوم السبت، الاعتراف بالحدود التي تسعى روسيا لتغييرها من خلال حربها على أوكرانيا، داعية إلى توسيع العقوبات المفروضة على موسكو لتشمل قطاعات مهمة ومواصلة دعم أوكرانيا.

وقال وزراء الدول السبع في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في فانغلز بشمال ألمانيا "لن نعترف إطلاقا بالحدود التي حاولت روسيا تغييرها من خلال تدخلها العسكري وسنؤكد على التزامنا دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بما فيها القرم".

وتوعد الوزراء بتوسيع العقوبات المفروضة على موسكو لتشمل قطاعات تعتمد عليها روسيا ومواصلة تزويد أوكرانيا بأسلحة لمساعدتها في صد الغزو الروسي، وقالوا "نؤكد عزمنا زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا، ومواصلة التحرك بانسجام".

وشددوا على الانعكاسات المتزايدة للحرب على الدول الفقيرة وخصوصا في مجال الأمن الغذائي.

وانتقدوا بيلاروسيا لموقفها إزاء الحرب ودعوها إلى "وقف تسهيل تدخل روسيا واحترام التزاماتها الدولية"، داعين الصين إلى "عدم مساندة روسيا في الهجوم" الذي تشنه على أوكرانيا.

وفي سياق متصل أبدت مجموعة السبع استعدادها لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة والمعدات العسكرية على مدار سنوات إذا لزم الأمر.

وجاء في البيان "نواصل مساعداتنا العسكرية والدفاعية الحالية لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

وأضاف الوزراء أنه لم يكن هناك ما يدعو للحرب على أوكرانيا ولا يمكن تبريرها بشيء كما أنها مخالفة للقانون وأن أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وتضم مجموعة الدول السبع الكبرى ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وكندا، وأمريكا.