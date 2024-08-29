الرئيس الإيراني يوجه بالتحقيق في "وفاة غامضة" لمتهم قيد الاحتجاز

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الخميس، بأن الرئيس، مسعود بزشكيان، أمر بإجراء تحقيق في وفاة متهم قيد الاحتجاز بمدينة لاهيغان شمال البلاد.

وقال، إلياس حضرتي، رئيس مجلس الإعلام الحكومي "في أعقاب الحادث المأساوي في لاهيغان، أمر الرئيس وزير الداخلية بتشكيل لجنة للتحقيق في جميع جوانب الحادث ورفع النتائج التي يتم التوصل إليها لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن".

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن السلطة القضائية ألقت القبض على خمسة من رجال الشرطة على خلفية الواقعة، ولم تكشف الوكالة عن اسم القتيل أو التهم التي كان يواجهها أو توقيت وفاته.

وذكرت منظمة هنغاو الإيرانية لحقوق الإنسان أن المتوفى، ويدعى محمد مير موسوي (36 عاما)، اعتقل في 24 أغسطس بعد مشاجرة وتعرض للتعذيب حتى الموت في اليوم نفسه.

وأضافت أن هذه هي سابع حالة وفاة لشخص قيد الاحتجاز منذ بداية العام. ولم يتسن لرويترز التحقق من ذلك.

وكان احترام حقوق المواطنين بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات أحد الوعود الانتخابية لبزشكيان المعتدل نسبيا الذي فاز بالرئاسة في يوليو.

وفي عام 2022 أشعلت وفاة الشابة الكوردية الإيرانية، مهسا أميني، بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها احتجاجات استمرت لشهور في أنحاء إيران وشكلت تحديا كبيرا. وكان قد جرى اعتقالها بتهمة مخالفة قواعد الحجاب الصارمة في إيران.