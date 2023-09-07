الرئيس الإيراني يشيد بالعراق حكومة وشعباً: استضافوا زوارنا بسخاء

شفق نيوز/ قدّم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، يوم الخميس، الشكر والامتنان للعراق حكومة وشعباً على الاستضافة والتنظيم للزيارة الأربعينية.

وقال رئيسي في تصريح أمام حشد من علماء الدين وأئمة الجمعة والجماعة في مدينة بيرجند "لقد استضاف العراق حكومة وشعباً الزوار وكانت استضافتهم جيدة حقاً"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف "لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين العراقيين الذين سهلوا دخول الزوار إلى أرض العراق وسعوا في استضافة زوارنا الأعزاء وكذلك للشعب العراقي لاستضافته للزوار بكرم وسخاء".

وتابع "لقد كان حدثاً كبيراً لا يُنسى وحدثاً صانعاً للحضارة للعالم الإسلامي، ووحدة المقاومة الإسلامية العالمية، وسيكون بمشيئة الله، الأساس لظهور الوجود المقدس لمنقذ عالم البشرية".

وانتهت يوم أمس الأربعاء، مراسم الزيارة الأربعينية في محافظة كربلاء العراقية التي استقبلت أكثر من 22 مليون زائر بينهم أكثر من أربعة ملايين زائر إيراني.