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الرئيس الصيني يبلغ بوتين استعداده لتعاون "استراتيجي وثيق"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-15T15:26:03+0000
الرئيس الصيني يبلغ بوتين استعداده لتعاون "استراتيجي وثيق"

شفق نيوز/ أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتعاون "استراتيجي وثيق" مع روسيا ومساعدتها بشؤون "الامن القومي".

ونقل تلفزيون الصيني المركزي، أن بينغ، ابلغ بوتين خلال محادثة هاتفية أن "الجانب الصيني مستعد للتعاون مع الجانب الروسي لضمان التنمية المستقرة وطويلة الأجل للتعاون التجاري الثنائي".

ونوه، الرئيس الصيني، بالديناميكية الجيدة لتنمية العلاقات رغم الأحداث الجارية في العالم.

وأضاف: "منذ بداية هذا العام، على الرغم من التغيرات العالمية وعدم الاستقرار في العالم حافظت العلاقات الصينية الروسية على قوة دفع جيدة للتنمية".

كما أكد الرئيس الصيني لبوتين استعداده لمساعدة روسيا في شؤون الأمن القومي:"الصين مستعدة لتعاون استراتيجي وثيق مع الاتحاد الروسي، لتقديم الدعم المتبادل، مع مراعاة المصالح الرئيسية للجانبين فيما يتعلق بالسيادة والأمن القومي".

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن الصين أصبحت أكبر مستورد لموارد الطاقة الروسية.

كما تم افتتاح أول جسر للسيارات بين روسيا والصين في بلاغوفيشتشينسك في 10 يونيو/ حزيران. وكانت الشاحنات محملة بزيت فول الصويا إلى الصين. وسيكون الجسر الجديد مجانيا للسفر حتى نهاية شهر أغسطس.

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