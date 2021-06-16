الرئيس الامريكي يعلن اتفاقاً مع بوتين يخص "نووي ايران"

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاربعاء، عن اعتقاده ان نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى لاشعال الحرب الباردة مجدداً، مؤكدا انهما اتفقا على ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي عقب قمة عقدها مع بوتين في مدينة جنيف السويسرية، إن "اجتماعي مع بوتين كان إيجابيا ولم تكن الأجواء مشحونة وأرسينا أرضية واضحة لكيفية التعامل مع روسيا".

واضاف "اعتقد أنه بوتين لا يسعى لحرب باردة جديدة مع الولايات المتحدة، لأن مثل هذه الحرب لن تصب في مصلحة أحد"، مؤكدا ان "علاقاتنا مع روسيا يجب أن تكون مستقرة وقابلة للتنبؤ وعلينا أن نتعاون حيث نستطيع".

وتابع بايدن "قلت لبوتين إن أجندتي ليست معادية لروسيا ويجب أن تكون لدينا قواعد أساسية لنلتزم بها"، مشددا في الوقت نفسه على ان الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولات لانتهاك السيادة الديمقراطية الأمريكية.

واردف بالقول "بحثنا مع بوتين الخطوات اللاحقة بشأن الرقابة على الأسلحة واتفقنا على إطلاق حوار ثنائي، كما اتفقنا على أن يعمل خبراؤنا على تحديد ما هو غير مقبول في مجال الأنشطة السيبرانية".

واعلن انه اتفق مع نظيره الروسي على العمل لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، كما بحثا قضايا أوكرانيا وبيلاروس ومنع انتعاش "الإرهاب" في أفغانستان

وقال بايدن "أكدت بوضوح أن الولايات المتحدة سترد على المساس بمصالحنا الحيوية أو مصالح حلفائنا"، مضيفا "ليست لدينا أي مشكلة في التعاون مع روسيا طالما التزمت بالقوانين الدولية".

وبشأن المعارض الروسي اليكسي نافالني، اوضح بايدن "ستكون هناك عواقب مدمرة بالنسبة لروسيا إذا مات أليكسي نافالني في السجن".

واكد ان مباحثاتها مع بوتين لم تتضمن أي تهديدات بل التقييمات للخطوات المعينة وعواقبها المحتملة.