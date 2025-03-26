"الرد سيكون ساحقاً".. الناتو يطلق تحذيرات لروسيا

شفق نيوز/ أطلق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، يوم الأربعاء، تحذيرات لروسيا حال شنها هجوماً على بولندا أو أي دولة أخرى عضو في الحلف، بأن الرد سيكون "بشكل ساحق".

وقال روته خلال زيارة للعاصمة البولندية وارسو: "إذا أساء أحدهم التقدير وظن أنه سيفلت من العقاب في حال هاجم بولندا أو أي دولة عضو أخرى، فسيواجه بقوة مطلقة من جانب هذا الحلف المرهوب الجانب"، وفق وكالة "فرانس برس".

وأضاف روته خلال لقائه رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك: "يجب أن يكون ذلك واضحًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو أي شخص آخر يريد أن يهاجمنا".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، للصحفيين، بعد اجتماعه مع روته، إن "التزام حلف شمال الأطلسي بالدفاع عن بولندا في أي موقف أمر بالغ الأهمية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن توسك قوله: "إن التأكيد على التزام حلف شمال الأطلسي بالدفاع عن بولندا في أي موقف حرج أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف أن "ممثلي الولايات المتحدة أكدوا مراراً وتكراراً أنهم سيكونون على استعداد دائم للدفاع عن بولندا ودول الناتو الأخرى في حالة التهديد".