الدفاع التركية تعلن "تدمير 16 هدفاً لحزب العمال شمالي العراق"

شفق نيوز/ أفادت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الثلاثاء، بشن غارة جوية استهدفت عدة مواقع لحزب العمال الكوردستاني في مناطق متفرقة من إقليم كوردستان.

وقال الوزارة في إشعار مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها دمرت 16 موقعاً يتواجد فيه قادة لحزب العمال الكوردستاني، وأسفرت عن مقتل العديد منهم بغارة جوية في مناطق متفرقة من كوردستان.

وقبل قليل أبلغ أفاد مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "طائرات حربية تركية استهدفت موقعاً تابعاً لحزب العمال الكوردستاني في قضاء ماوت في محافظة السليمانية"، من دون معرفة تفاصيل أكثر.

وأضاف أن "طائرة حربية ما زالت تحلق في أجواء القضاء بعد ساعة من تنفيذ الضربة الجوية".

بدوره قال قائمقام قضاء ماوت، كامران حسن، لوكالة شفق نيوز، إنه "في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء قامت طائرة حربية بقصف منطقة (باسكي قولي) الواقعة بين قريتي (گلاله، وسفر)، بطائرة حربية"، مبيناً أن "القصف لم يسفر عن أضرار بشرية تذكر".

كما أفاد مصدر محلي لمراسل وكالة شفق نيوز، بتعرض مناطق في جبال قنديل لقصف بطائرة حربية تركية دون معرفة حجم الأضرار لغاية الآن.

ويوم أمس الأول الأحد، كشفت وزارة الدفاع التركية عن تفاصيل عملية جوية "عنيفة" نفذتها في إقليم كوردستان، استهدفت خلالها مواقع لحزب العمال الكوردستاني.

وأكدت الوزارة في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، تنفيذ عملية جوية في جبال "ميتينا وقنديل وغارا وهاكورك" ضمن إقليم كوردستان، نتج عنها تدمير 20 نقطة يتواجد فيها عناصر حزب العمال.

وكانت وسائل إعلام تركية، قد أفادت حينها بأن هجوماً انتحارياً حصل بالقرب من مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، مشيرة إلى أن شخصاً مسلحاً يرتدي حازماً ناسفاً هاجم حرس المبنى ومن ثم فجّر نفسه.

وتبنى حزب العمال الكوردستاني، الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر المديرية العامة للأمن، في العاصمة التركية أنقرة.