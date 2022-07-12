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الخارجية الأمريكية: الناتو ليس لديه نوايا عدوانية تجاه روسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-12T05:03:19+0000
الخارجية الأمريكية: الناتو ليس لديه نوايا عدوانية تجاه روسيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الناتو ليس لديه نوايا عدوانية تجاه روسيا، وجاء ذلك تعليقا على تصريح سكرتير مجلس الأمن الروسي أن اعتبار روسيا عدوا يؤدي إلى زعزعة الأمن في أوروبا.

وردا على تصريح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشوف، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "الناتو تحالف دفاعي لا يشكل أي تهديد لأي دولة، وليس لديه نوايا عدوانية ضد روسيا".

وفي وقت سابق، اعتمد حلف شمال الأطلسي، خلال قمة مدريد الماضية، استراتيجية جديدة حتى عام 2030، حيث اعتبر فيها روسيا "أكبر تهديد مباشر للأمن".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح بأن المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية أظهرت أن الناتو والولايات المتحدة لم يبديا أي رغبة في مراعاة المصالح المشروعة لروسيا.

وفي الوقت نفسه يحشد الناتو عددا كبيرا من قواته في الاتجاه الشرقي بالقرب من الحدود مع روسيا، ويصرح بأن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف لا يعني أنه يسعى إلى المواجهة، ولا يهدد روسيا، بل "يعزز من قدراته على احتوائها".

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