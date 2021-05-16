الخارجية الألمانية تطرح خطة لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، يوم الأحد، إلى اعتماد ثلاث خطوات لوقف الحرب الفلسطينية الإسرائيلية وإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال ماس في تصريح لصحيفة بيلد أم سونتاغ الألمانية، إن "إسرائيل تستخدم حقها في الدفاع عن النفس لحماية شعبها من إرهاب حماس الصاروخي"، في ضوء التصعيد بين حماس وإسرائيل منذ عدة أيام.

واقترح الوزير الألماني "وقف الإرهاب الصاروخي، وفي مرحلة ثانية إنهاء العنف، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في العودة إلى المحادثات حول خطوات ملموسة لبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يجب أن يدور مضمونها حول حل الدولتين".

من جانبها، طالبت آنالينا بيربوك، مرشحة حزب الخضر لمنصب المستشارة الألمانية، بقدر أكبر من التزام حكومة بلادها بتكثيف دور الوساطة، مؤكدة ان هناك حاجة إلى تكثيف المساعي الدبلوماسية عبر الهاتف والاستعانة بمبعوثين خاصين.

وأضافت "يجب أيضاً إرسال ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة الألمانية إلى المنطقة من أجل القيام بدور الوساطة مع حلفاء وثيقين في تحقيق إنهاء فوري للعنف"، مشيرة أن أمن إسرائيل يعد جزءا من المصلحة الوطنية الألمانية.

وأكدت بيربوك "لا يمكننا مشاهدة الهجمات العنيفة من جانب حماس ببساطة"، موضحة أنه إضافة إلى "الدبلوماسية الهاتفية ينبغي إرسال ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة الألمانية إلى المنطقة من أجل التوسط في التوصل إلى إنهاء فوري للعنف بمساعدة الحلفاء المقربين".

يُذكر أن حدة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين قد تصاعدت في الأيام القليلة الماضية إلى درجة غير معهودة منذ سنوات طويلة، وفيما استمرت حركة حماس في توجيه عدد كبير من الصواريخ على المدن الإسرائيلية، هاجم الجيش الإسرائيلي نحو 800 هدف في قطاع غزة منذ يوم الاثنين الماضي.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية ما لا يقل عن 2300 صاروخ على مدن إسرائيل من القطاع الساحلي، حيث قُتل عشرة اشخاص بينهم طفل وجندي، فيما أُصيب أكثر من 560 إسرائيلياً آخر في الهجمات الصاروخية.

بالمقابل قال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن ما لا يقل عن 149 شخصاً لقوا حتفهم في القطاع منذ اندلاع القتال يوم الاثنين من بينهم 41 طفلاً.

ولم تسفر المساعي والدعوات الدولية لوقف التصعيد والعودة إلى مسار السلام عن أي نتيجة حتى الآن