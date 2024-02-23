الحوثيون يهددون: قادرون على اغلاق مضيق باب المندب بالكامل

شفق نيوز/ هددت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الجمعة، بـ"اغلاق" مضيق باب المندب بشكل كلي، فيما بينت ان بقائه مفتوحاً "حتى الآن" معناه حرصها على الملاحة الدولية.

وقال القيادي في جماعة الحوثي حسين العزي في تصريحات صحفية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "باستطاعة الحوثيين إغلاقَ مضيق باب المندب بشكل كلي".

وأضاف القيادي الحوثي أن "عدمَ إغلاق المضيق حتى الآن يَعني أن الجماعة حريصةٌ على الملاحة الدولية، متهما الولايات المتحدة وبريطانيا بمُمارسة الكذب"، وفق تعبيره.

وجاءت هذه التصريحاتُ بعد يوم من تهديد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بتصعيد العمليات البحرية ضد السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، كما تعهد بدخول سلاح جديد في المواجهة البحرية.

كذلك حذرت جماعة الحوثي، أمس الخميس، السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية من الإبحار في مياه البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

قالت رويترز، نقلا عن بيانات صادرة عن وكالة تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية جاء فيها: "إن السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع علم إسرائيل يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

واليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بأن منطقة ‎"رأس عيسى" في مديرية "‎الصّليف" في الحُديدة غربي اليمن تعرضت لثلاث غارات أميركية بريطانية.

وكان عبد الملك الحوثي قال أمس الخميس إن الهجمات في البحر الأحمر "مستمرة ونسعى لتصعيدها"، وأضاف "أدخلنا سلاح الغواصات في عملياتنا بالبحرين الأحمر والعربي".

وتابع أن "الأميركيين يستخدمون الفيتو في أي قرار يصب بمصلحة الفلسطينيين، ولخدمة إسرائيل فقط"، مبينا أن "الولايات المتحدة شريكة في العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين|.

وبّين زعيم الجماعة الحوثية أن "برنامج الغذاء العالمي علق تقديم الأغذية في غزة رغم المعاناة والجوع هناك، وهناك دور أميركي في التلاعب على مستوى المنظمات الدولية".

كما أوضح أنه "تم تطوير الصواريخ المتوفرة إلى درجة لا يمكن اعتراضها أو إسقاطها، وكل السفن التي يتم استهدافها تتبع للتصنيف المعلن وهي إما أميركية أو بريطانية أو إسرائيلية"، مبينا ان "السفن المستهدفة في البحر 48 سفينة، فيما العمليات على الأهداف الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بلغت 183 صاروخا وطائرة مسيرة".