الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في البحر العربي بطائرات مسيرة

شفق نيوز/ أعلن الحوثيون، مساء الجمعة، استهداف سفينة في البحر العربي بطائرات مسيرة، كانت في طريقها إلى إسرائيل.

‎وذكر بيان للحوثيين أن قواتها "نفذت عملية استهدفت سفينة "MEGALOPOLIS" في البحر العربي لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

‎وبحسب البيان، جرى استهداف السفينة "انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبناني.

وأشار إلى أن ةالقوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة (MEGALOPOLIS) في البحرِ العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".