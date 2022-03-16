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الحرس الثوري يتوعد القوات الأمريكية في المنطقة ويحذر حكام الخليج

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-16T09:51:52+0000
الحرس الثوري يتوعد القوات الأمريكية في المنطقة ويحذر حكام الخليج

شفق نيوز / حذر الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، حكام دول الخليج من استهداف دولهم بصواريخ "لا يمكن تعقبها"، فيما توعد القوات الأمريكية في حال عدم مغادرة المنطقة.

وقال القائد في الحرس الثوري، محمد طهراني مقدم، في تصريحات صحفية "إذا كانت إسرائيل تعتزم إلحاق الأذى بإيران عبر الدول المطلة على الخليج، فإننا نحذر حكام الدول العربية من أننا سنستهدفهم بالتأكيد بسهام الحرس الثوري غير المرئية، أي بصواريخ لا يمكن تعقبها".

وهدد الجنرال طهراني، الجيش الأمريكي بـ"سهام الحرس الثوري غير المرئية، إذا لم يغادر المنطقة".

وكان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، قد أعلن بدء فصل جديد من "المقاومة"، فيما أشار إلى أن ساحة المعركة "متغيرة"، والثابت فيها الصمود بوجه "القوى الإجرامية".

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في ساعة متأخرة من ليلة الأحد 13 آذار 2022، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.

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