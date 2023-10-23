الحرس الثوري: دخول غزة سيقابل برد من محور المقاومة الذي بلغ الرشد

شفق نيوز/ قال نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي، يوم الإثنين، إن دخول غزة من قبل الجيش الاسرائيلي سيقابل برد يبعث على "الندم" من محور المقاومة.

وأضاف في تصريحات لوكالة "أنباء فارس" الايرانية، ان "الكيان الصهيوني وحماته هم الآن في مرحلة التنفس الاصطناعي، واذا أراد خبثاء العالم القيام بخطوة حمقاء و"دخول اراضي غزة" فانهم سيواجهون هزيمة مدوية وسيتلقون ردا يبعث على الندم من محور المقاومة".

ولفت الى ان "محور المقاومة بلغ الرشد، وكما رأينا في يوم أمس، أراد (الصهاينة) القيام بخطوة ما، لكنهم تلقوا ضربة موجعة من المقاومة، والآن محور المقاومة في المنطقة برمتها، قد بلغ الرشد، واصبح بامكانه التخطيط والتنفيذ مباشرة".