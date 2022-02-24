سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجيش الأوكراني يعلن تدمير 4 دبابات واسقاط 5 طائرات روسية أثناء تصديه للاجتياح

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-24T08:44:20+0000
الجيش الأوكراني يعلن تدمير 4 دبابات واسقاط 5 طائرات روسية أثناء تصديه للاجتياح

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، تدمير عدد من الدبابات الروسية، فضلا عن أسقاط خمس طائرات روسية ومروحية تابعة للجيش الروسي الذي باشر عملية عسكرية على أوكرانيا خلال الليل.

وذكر الجيش الاوكراني أنه جنوده تمكنوا من إحراق 4 دبابات روسية على الطريق الالتفافي في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

ونقلت فرانس برس عن هيئة أركان الجيش الأوكراني قولها إنها "أسقطت خمس طائرات ومروحية تابعة للمعتدي".

ومن جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، إنها استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة "دقيقة"، بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عملية عسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، نقلته وكالات الأنباء الروسية أنه "تم تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران سلاح الجو الأوكراني، بأسلحة عالية الدقة".

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن روسيا بدأت غزوا واسع النطاق لأوكرانيا وتستهدف المدن بضربات بالأسلحة.

وبعد دقائق من إعلان بوتين أنه سمح بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، الخميس، انتشرت المقاطع المصورة والصوتية لانفجارات في عدة مدن أوكرانية.

وقد أغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية.

related

بايدن يتوعد بوتين: العالم سيحاسب روسيا

Date: 2022-02-24 05:02:06
بايدن يتوعد بوتين: العالم سيحاسب روسيا

أول تعليق أوكراني على الهجوم: فرضنا الأحكام العرفية وروسيا دمرت بنيتنا الاساسية

Date: 2022-02-24 05:16:15
أول تعليق أوكراني على الهجوم: فرضنا الأحكام العرفية وروسيا دمرت بنيتنا الاساسية

توعد بعقوبات قاسية.. الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى سحب جيشها من أوكرانيا

Date: 2022-02-24 07:11:39
توعد بعقوبات قاسية.. الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى سحب جيشها من أوكرانيا

الرئيس الاوكراني يدعو مواطنيه إلى عدم "الهلع" ووعدهم بـ"النصر"

Date: 2022-02-24 08:17:18
الرئيس الاوكراني يدعو مواطنيه إلى عدم "الهلع" ووعدهم بـ"النصر"

مصادر استخباراتية ترجح اتخاذ بوتن قراراً بغزو أوكرانيا الاسبوع المقبل

Date: 2022-02-11 19:10:48
مصادر استخباراتية ترجح اتخاذ بوتن قراراً بغزو أوكرانيا الاسبوع المقبل

تحسباً للغزو الروسي.. أمريكا ترسل بأسلحة وذخيرة "فتاكة" إلى أوكرانيا

Date: 2022-01-23 12:58:09
تحسباً للغزو الروسي.. أمريكا ترسل بأسلحة وذخيرة "فتاكة" إلى أوكرانيا

الجيش الروسي يقتحم أوكرانيا ودوي انفجارات في العاصمة كييف

Date: 2022-02-24 04:51:35
الجيش الروسي يقتحم أوكرانيا ودوي انفجارات في العاصمة كييف

بلينكن: سأتحدث مع لافروف في محاولة أخيرة لتجنّب غزو روسي محتمل

Date: 2022-02-12 08:40:53
بلينكن: سأتحدث مع لافروف في محاولة أخيرة لتجنّب غزو روسي محتمل