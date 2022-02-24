الجيش الأوكراني يعلن تدمير 4 دبابات واسقاط 5 طائرات روسية أثناء تصديه للاجتياح

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، تدمير عدد من الدبابات الروسية، فضلا عن أسقاط خمس طائرات روسية ومروحية تابعة للجيش الروسي الذي باشر عملية عسكرية على أوكرانيا خلال الليل.

وذكر الجيش الاوكراني أنه جنوده تمكنوا من إحراق 4 دبابات روسية على الطريق الالتفافي في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

ونقلت فرانس برس عن هيئة أركان الجيش الأوكراني قولها إنها "أسقطت خمس طائرات ومروحية تابعة للمعتدي".

ومن جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، إنها استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة "دقيقة"، بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عملية عسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، نقلته وكالات الأنباء الروسية أنه "تم تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران سلاح الجو الأوكراني، بأسلحة عالية الدقة".

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن روسيا بدأت غزوا واسع النطاق لأوكرانيا وتستهدف المدن بضربات بالأسلحة.

وبعد دقائق من إعلان بوتين أنه سمح بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، الخميس، انتشرت المقاطع المصورة والصوتية لانفجارات في عدة مدن أوكرانية.

وقد أغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية.