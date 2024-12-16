الجيش الأمريكي يعلن استهداف منشأة للقيادة والسيطرة الحوثية في صنعاء

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) فجر الثلاثاء، تنفيذ غارة جوية وصفتها بالدقيقة ضد منشأة رئيسية للقيادة والتحكم يديرها الحوثيون في العاصمة صنعاء في اليمن.

وذكر بيان للقيادة أن المنشأة المستهدفة كانت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

ويقول الحوثيون إنهم "تضامناً مع الهجمات الإسرائيلية التي تشنها على غزة" يستهدفون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، أو هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عملية أخيرة استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.