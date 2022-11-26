الجيش الأمريكي يصدر بياناً عن قصف "الشدادي" في سوريا

شفق نيوز/ أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" تعرض قاعدة القوات الأمريكية في مدينة الشدادي بريف الحسكة في سوريا لقصف صاروخي.

وذكرت القيادة في بيان لها، أن صاروخين استهدفا قوات التحالف في قاعدة الشدادي في حوالي الساعة 22:31 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأكدت "سينتكوم" أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار بالقاعدة أو ممتلكات التحالف.

وأضاف أن "قوات سوريا الديمقراطية" تفقدت مكان إطلاق الصاروخين، وعثرت على صاروخ ثالث لم يتم إطلاقه.

وقال المتحدث باسم "سينتكوم" العقيد جو بوتشينو في البيان إن "الهجمات من هذا القبيل تعرض قوات التحالف والسكان المدنيين للخطر وتزعزع الاستقرار الذي كان من الصعب تحقيقه، وأمن سوريا والمنطقة".

وتعرّضت قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة، شرقي سوريا، لقصف صاروخي، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية، إن أصوات ثلاثة انفجارات سمع دويها قرب منتصف ليلة (الجمعة- السبت) في أرجاء مدينة الشدادي (50 كم جنوبي مدينة الحسكة)، ناجمة عن سقوط 3 صواريخ (كاتيوشا) على القاعدة الأمريكية غير الشرعية في (مديرية حقول نفط الجبسة) الحكومية.