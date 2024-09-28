الجيش الأردني: صاروخ غراد أطلق من جنوب لبنان يسقط في منطقة صحراوية جنوبي عمان

شفق نيوز/ قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن صاروخاً من نوع (غراد) سقط مساء السبت، في منطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر جنوبي عمان

وبين أنه لم تقع أضرار بشرية ولا مادية نتيجة سقوط الصاروخ الذي أُطلق من جنوب لبنان، فيما تحرّكت الفرق المعنية للموقع.

وأفاد المصدر بأن منظومات الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية.