الجيش الاسرائيلي يوزع لجنوده دروعاً من حرب فيتنام انتجت عام 1963

شفق نيوز/ أظهرت تقارير صحفية، يوم الأربعاء، قدم السترات الواقية التي تم توزيعها على الجنود الاحتياط الإسرائيليين المكلفين بالقتال في قطاع غزة.

وقال موقع "سكاي نيوز عربية"، إن الجندي عثر على تعليمات استعمال للدرع الواقي الذي منحه إياه الجيش، ويظهر عليها اسم القاعدة الأميركية التي أرسل منها الدرع إلى فيتنام، وسنة إنتاجه 1963.

وتم توزيع مثل هذه الدروع، التي يعود عمرها لأكثر من 60 عاما، على عدد من جنود الاحتياط في الجيش، الذي يخوض معارك في غزة حاليا.

ونشر موقع "زمان يسرائيل" صورا للدرع الواقي وتعليمات استعماله التي وضعها الجيش الأميركي، وعليه سنة إنتاجه 1963.

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الدرع جزءا من صفقة معدات عسكرية أبرمتها إسرائيل حديثا، أم أنه كان في مخازن الجيش منذ فترة طويلة.

ويعاني الجيش الإسرائيلي نقصا في الدروع الواقية من الرصاص، خاصة مع استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط مع تصعيد القصف والعمليات البرية في قطاع غزة.