الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق بوتين بتهم "ارتكاب جرائم حرب" في أوكرانيا

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المحكمة إن "أمر الاعتقال جاء على خلفية تهم لبوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا".

وفي الرابع والعشرين من فبراير العام الماضي 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عمليات عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، حيث بدأت الحملة بعد حشد عسكري طويل، والاعتراف الروسي ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد و‌جمهورية لوجانسك الشعبية، أعقبها دخول القوات المسلحة الروسية إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وبعد خطاب إعلان "بوتين" عن عملية عسكرية بهدف "تجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها"، بدأ القصف على مواقع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مناطق في العاصمة كييف.