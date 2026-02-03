الثلوج تودي بحياة 30 شخصاً في اليابان

شفق نيوز – طوكيو

كشفت وسائل إعلام يابانية، يوم الثلاثاء، عن مصرع 30 شخصاً على الأقل جراء الثلوج الكثيفة التي شهدتها اليابان على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأشارت صحيفة "جابان تايمز"، اليابانية إلى تسجيل أعلى حصيلة ضحايا في مقاطعة نيغاتا بواقع 12 حالة وفاة، تليها مقاطعة أكيتا التي سجلت 6 حالات وفاة، ثم مقاطعة أوموري بواقع 4 حالات.

وبدورها، قالت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي، في اجتماع وزاري خُصص لبحث تداعيات الثلوج الكثيفة: "أطالب المواطنين بمتابعة المعلومات المتعلقة بالطقس واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامتهم".

وأضافت: "في ظل توقعات بهطول مزيد من الثلوج، أطالب جميع الوزراء باتخاذ كل إجراء ممكن لمنع وقوع أضرار وتقديم أي دعم ضروري من دون تردد".