التحقيقات تؤكد: القوات الإسرائيلية قتلت عدداً من مواطنيها في طوفان الأقصى

شفق نيوز/ اتضح أن عدداً من الإسرائيليين الذين قتلوا في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 (عملية طوفان الأقصى)، كانوا ضحايا لنيران القوات الإسرائيلية، وذلك حسب تحقيق أجراه الجيش.

وحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشف تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في كيبوتس ألوميم، أنه كما هو الحال في مستوطنات أخرى في غلاف غزة، وقع قتال عنيف في مجمع سكن العمال الأجانب في ألوميم من الصباح حتى الظهر.

وأبان التحقيق أنه خلال النهار، تم إطلاق النار على مواطن تايلاندي تم تحديده على أنه مقاتل فلسطيني عن طريق الخطأ بعد وصوله إلى مكان الحادث، عقب سماعه أن أصدقاءه يتعرضون لهجوم في الكيبوتس. وتبين من التحقيق أنه حتى اليوم لم يؤكد أي مسؤول في إسرائيل هوية الضحية.

وبحسب التحقيق، تمكن المقاتلون الفلسطينيون في تمام الساعة 7:01 صباحاً من اختراق الكيبوتس تحت وابل من مئات الصواريخ وقذائف الهاون، حيث ركزوا في البداية على مجمع الألبان، فهاجموا أوائل العمال الأجانب الذين رأوهم.

كما تمكن العشرات من المقاتلين الفلسطينيين الآخرين من التعرف على مئات من المحتفلين الذين فروا من حفل "نوفا" عبر الطريق 232، وأطلقوا النار على العشرات منهم فقتلوهم.

وأبان التحقيق في القتال الذي دار في كيبوتس ألوميم، أن قوة صغيرة من لواء "غولاني" وأعضاء من فرقة الاستعداد نجحوا في صد احتلال الكيبوتس في الموجة الأولى من هجوم "حماس"، ولكن في ذلك اليوم، قُتل 22 شخصاً في المستوطنة، و35 آخرين في المناطق المجاورة، معظمهم من المحتفلين الذين فروا من حفل "نوفا".

وكشف التحقيق عن عدة حوادث "صعبة" وقعت في الكيبوتس، بما في ذلك إطلاق نار طائش ومميت من قبل القوات الإسرائيلية، ومن بين القتلى في هذه الحوادث أوفيك أتون، الذي فر مع شريكته من حفل "نوفا"، وحصل على مأوى في الكيبوتس. في مرحلة ما، تم التعرف عليه عن طريق الخطأ على أنه عدو، وفي ذروة الفوضى تم إطلاق النار عليه وقتله.

وتبين من تحقيق الجيش الإسرائيلي حول أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في كيبوتس ألوميم، أن 100 مقاتل فلسطيني هاجموا الكيبوتس، وتم القضاء على 40 منهم على يد قوات الأمن وأفراد فرقة الاستعداد. فيما وقع على عاتق جنود الكتيبة 890 من المظليين، الذين وصلوا بطائرة هليكوبتر إلى مهبط طائرات قريب نحو الساعة 11:00 صباحاً، مسؤولية تغيير مجرى الأمور، حيث تعرضوا لإطلاق نار كثيف فور هبوطهم، كما احترقت إحدى طائراتهم المروحية الهجومية.

وكانت القوة، التي تتكون من سريتين، في طريقها في البداية إلى باري ونحال عوز، ولكنها انقسمت بعد مواجهة نيران من الكيبوتس، مما أدى إلى فرار العشرات من مقاتليها. وفي المجمل، كانت قوات من 17 وحدة مختلفة تعمل في الكيبوتس، وبحلول فترة ما بعد الظهر، تمت السيطرة على الكيبوتس.