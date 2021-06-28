التحالف الدولي يعلن تعرض القوات الأمريكية لهجوم في سوريا

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، يوم الاثنين، بتعرض القوات الأمريكي إلى هجوم بالصواريخ في سوريا.

وقال ماروتو في تغريدة على تويتر، إن "القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بصواريخ متعددة في الساعة 7:44 مساءً بالتوقيت المحلي".

وأضاف، "لا توجد إصابات ويتم تقييم الأضرار"، مردفاً "سوف نقدم تحديثات عندما يكون لدينا المزيد من المعلومات".

Initial report: At approx. 7:44 PM local time, U.S. Forces in Syria were attacked by multiple rockets. There are no injuries and damage is being assessed. We will provide updates when we have more information. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 28, 2021

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أفاد بأن "عدة قذائف مدفعية سقطت في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها".

وأضاف أن "القصف أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".

ونقل المرصد عن مصادر قولها، إن "الميليشيات الإيرانية في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريف دير الزور".

كما أفاد المرصد بأن "انفجارات دوت في مدينة الميادين الخاضعة لنفوذ القوات الإيرانية بريف دير الزور، تزامن ذلك، مع تحليق لطائرات التحالف الدولي في أجواء المنطقة".

وأضاف، "لا يعلم حتى الآن ما إذا كانت الانفجارات ناتجة عن قصف الطائرات أو عن صواريخ أطلقتها القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي".

ورصدت مصادر المرصد "انسحاب المليشيات الإيرانية من المناطق التي قصفت منها جنوب مدينة الميادين وإعادة انتشارها في الأحياء السكنية داخل المدينة".

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من غارة جوية أمريكية أوقعت 4 ضحايا من كتائب سيد الشهداء التابع للحشد الشعبي، على الحدود العراقية السورية.