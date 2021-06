التحالف الدولي يعلن تعرض القوات الأمريكية لهجوم في سوريا

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، يوم الاثنين، بتعرض القوات الأمريكي إلى هجوم بالصواريخ في سوريا.

وقال ماروتو في تغريدة على تويتر، إن "القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بصواريخ متعددة في الساعة 7:44 مساءً بالتوقيت المحلي".

وأضاف، "لا توجد إصابات ويتم تقييم الأضرار"، مردفاً "سوف نقدم تحديثات عندما يكون لدينا المزيد من المعلومات".

Initial report: At approx. 7:44 PM local time, U.S. Forces in Syria were attacked by multiple rockets. There are no injuries and damage is being assessed. We will provide updates when we have more information.