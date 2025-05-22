البيت الأبيض يتجه لتصنيف حركة طالبان الأفغانية كمنظمة "إرهابية أجنبية"

شفق نيوز/ تتجه الإدارة الأمريكية إلى إدارج حركة طالبان الأفغانية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما أدى الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان في العام 2021 إلى عودة الحركة لحكم البلاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الأربعاء، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن الولايات المتحدة تدرس تصنيف حركة طالبان "منظمة إرهابية أجنبية. أعتقد أن هذا التصنيف قيد المراجعة الآن مرة أخرى".

جاء ذلك، عندما سأله النائب الجمهوري من ولاية تنيسي تيم بورشيت، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصنف حركة طالبان "منظمة إرهابية أجنبية"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

ومهد الانسحاب الأمريكي الطريق أمام عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، بعد مرور عقدين على إطاحة الغزو الأمريكي حكومتها الأولى.

وأمس الأول الثلاثاء، أمر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بإجراء مراجعة في البنتاغون لعملية انسحاب الولايات المتحدة الفوضوية من أفغانستان في العام 2021 التي لطالما انتقدها بشدة مسؤولون جمهوريون.

وجاء في مذكرة لهيغسيث "لقد خلصت إلى أننا بحاجة إلى إجراء مراجعة شاملة لضمان المساءلة عن هذا الحدث وعرض الصورة الكاملة أمام الشعب الأمريكي".