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البيت الأبيض: قريبون من اتفاق نووي مع إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-11T05:03:08+0000
البيت الأبيض: قريبون من اتفاق نووي مع إيران

شفق نيوز/ قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستواصل إجراء محادثات دبلوماسية مع إيران بشأن التوصل لاتفاق نووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي "وجهة نظرنا أننا قريبون. لقد اقتربنا منذ بعض الوقت".

وأضافت ساكي "نهاية المفاوضات تكون دائما هكذا عندما تُبحث عادة الأجزاء الصعبة".

في المقابل، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الخميس، إن طهران لن تتراجع عن الخطوط الحمراء في محادثات فيينا الخاصة بملفها النووي.

وأكد رئيسي أن طهران تسعى بقوة لرفع العقوبات المفروضة عليها في محادثات فيينا، حسبما نقلت "رويترز".

وبعد ثماني جولات من المحادثات، تبقى نقاط الخلاف الرئيسية في الملف النووي الإيراني متمثلة في مطالبة طهران بضمان أميركي بعدم فرض مزيد من العقوبات أو أي خطوات عقابية أخرى في المستقبل، وطريقة وتوقيت إعادة القيود بصورة يمكن التحقق منها على النشاط النووي الإيراني.

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