البيت الأبيض: دعوة أوجلان ستساعد بإحلال السلام في منطقة مضطربة

شفق نيوز/ رحب البيت الأبيض يوم الخميس، بدعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، لحزبه إلقاء السلاح وحل نفسه.

واعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، براين هيوز، هذه الدعوة "تطوراً كبيرا"، معربا عن أمله أن "تساعد في تهدئة الحلفاء الأتراك بشأن شركاء الولايات المتحدة لمكافحة داعش في شمال شرق سوريا".

وأضاف هيوز: "نعتقد أنه سيساعد في إحلال السلام في هذه المنطقة المضطربة".

وكان أوجلان دعا جماعته إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها، ونُقل عنه قوله "اعقدوا مؤتمركم واتخذوا قرارا.. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها ويجب على حزب العمال الكوردستاني حل نفسه".

وصدر الإعلان التاريخي في إسطنبول وتلاه وفد من نواب "حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية" (ديم) المؤيد للكورد والذي زار أوجلان في سجنه في وقت سابق من اليوم.